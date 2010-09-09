-BASKETBOL FEDERASYONU'NDAN BİLET AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Basketbol Federasyonu, (A) Milli Basketbol Takımı'nın Fransa ile yaptığı maçta (A) Milli Futbol Takımı'nın bilet alarak girdiği yönünde yaşanan polemik konusunda açıklama yaptı. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, (A) Milli Futbol Takımı'nın biletsiz ve akreditasyonsuz salona alındığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) FIBA'dan bedeli 250 Avro olan biletlerden satın almasını daha sonra öğrenildiği bildirildi. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın bütün heyecanıyla sürdüğü ve (A) Milli Takımı'nın çok büyük performans göstererek bütün halkı sevindirdiği ve mutlu ettiği bir süreçte, futbol milli takımına sağlanan biletlerin ısrarla polemik konusu yapılıyor olmasının son derece düşündürücü ve üzücü olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''(A) Milli Futbol Takımımızın, basketbol milli takımımızı desteklemek üzere Fransa maçını izleme isteği, federasyonumuza ve takımımıza büyük memnuniyet vermiştir. Biletleri haftalar öncesinde tükenen Dünya Şampiyonası gibi üst düzey organizasyonlarda müsabakalardan bir gün önce 50 kişilik bir kafile için bir arada oturabilecekleri VIP veya benzeri nitelikte bilet veya davetiye temin edilmesinin mümkün olmadığı aşikardır. Federasyonumuz, TFF'den gelen talep üzerine derhal satışta olan ve sporcuların bir arada oturabilecekleri en iyi biletleri geri çekerek (A) Milli Futbol Takımımıza bedelsiz olarak tahsis etmiştir.'' Açıklamada, ayrıca şu görüşlere yer verildi: ''Daha sonra bu yerlerin sahaya uzak olduğu endişesiyle federasyon başkanımız Turgay Demirel, FIBA yetkilileri ile görüşerek futbol milli takımı kafilesine saha kenarında özel bir oturma alanı imkanı sağlamıştır. Futbol milli takım kafilesinin, sporcuların girdiği kapıdan biletsiz ve akreditasyonsuz olarak girmeleri sağlanmış ve TFF'den hiçbir bedel talep ve tahsil edilmemiştir. Federasyonumuz, TFF'nin FIBA'dan bedeli 250 Avro olan karşı tribünden bilet satın almış olduğunu daha sonra basın aracılığıyla öğrenmiştir. TFF'nin bugün yapmış olduğu basın açıklaması da, yukarıda belirtilen konuları teyit eder nitelikte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sevindiricidir.''