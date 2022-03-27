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Spor

Basketbol derbisinde kazanan Galatasaray

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'i 74-62 mağlup etti

27 Mart 2022 21:27

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'i 74-62 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex'i deplasmanda 74-62 yendi.

İlk periyot sonucu: 17-14 

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