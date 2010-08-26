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Spor

BASKETBOL (A) MİLLİ TAKIM KADROSU ŞEKİLLENİYOR İSTANBUL (A.A) 

26 Ağustos 2010 21:22

-BASKETBOL (A) MİLLİ TAKIM KADROSU ŞEKİLLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan (A) Milli Takım'da 12 kişilik kadro şekillenmeye başlıyor. Milli takımın 15 kişilik aday kadrosunda yer alan basketbolculardan Cevher Özer ve Evren Büker, kadrodan çıkarıldı.  (A) Milli Takım İdari Menajeri Barbaros Akkaş, yaptığı açıklamada, Cevher ve Evren'in kamptan ayrıldığını belirterek, ''Kendilerine teşekkür edip, yeni sezonda takımlarında başarılar diledik. Kadro şimdi 13'e düştü. Yarın 12 kişilik kadro belli olacak'' dedi. Milli takımda, Cevher ve Evren'in ardından yarın da Fatih Solak'ın kadrodan çıkarılması bekleniyor.

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