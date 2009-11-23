T24 LogoT24 Logo
Spor

Basketbol 1. Lig'de Efes'in liderliği sürüyor

Beko Basketbol Ligi'nde 6. hafta mücadelesi, hafta sonu yapılan karşılaşmalarla tamamlanırken, Efes Pilsen liderliğini sürdürdü.

23 Kasım 2009 02:00

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde 6. hafta mücadelesi, hafta sonu yapılan karşılaşmalarla tamamlanırken, Efes Pilsen liderliğini sürdürdü.

Sahasında sıkıntılı günler geçiren Galatasaray Cafe Crown'u konuk eden Efes Pilsen, karşılaşmadan 83-73'lük skorla galip arıldı ve puanını 11'e çıkararak, bu haftayı da lider olarak tamamladı.

Fenerbahçe Ülker, sahasında İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'ya 88-76 yenilmesine karşın, Galatasaray Cafe Crown'a verilen ceza nedeniyle 4. sıraya yükseldi. Pınar Karşıyaka ise haftayı 10 puanla ikinci sırada geçti.

Bu arada geçen haftayı 8 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray Cafe Crown, federasyondan aldığı ceza nedeniyle bu hafta -4 puanla son sıraya indi.

Beko Basketbol Ligi'nin 6. haftasında alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:

Fenerbahçe Ülker - Pınar Karşıyaka: 76-88
Efes Pilsen - Galatasaray Cafe Crown: 83-73
Bornova Belediyesi - Türk Telekom: 103-100 (uzatmada)
Aliağa Petkim - Beşiktaş Cola Turka: 97-88
OYAK Renault - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 71-75
Erdemirspor - Darüşşafaka Cooper Tires: 84-82
Banvit - TOFAŞ: 92-71
Kepez Belediyesi - Antalya Büyükşehir Belediyesi: 85-83


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24