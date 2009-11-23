Basketbol 1. Lig'de Efes'in liderliği sürüyor

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Sahasında sıkıntılı günler geçiren Galatasaray Cafe Crown'u konuk eden Efes Pilsen, karşılaşmadan 83-73'lük skorla galip arıldı ve puanını 11'e çıkararak, bu haftayı da lider olarak tamamladı.Fenerbahçe Ülker, sahasında İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'ya 88-76 yenilmesine karşın, Galatasaray Cafe Crown'a verilen ceza nedeniyle 4. sıraya yükseldi. Pınar Karşıyaka ise haftayı 10 puanla ikinci sırada geçti.Bu arada geçen haftayı 8 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray Cafe Crown, federasyondan aldığı ceza nedeniyle bu hafta -4 puanla son sıraya indi.Beko Basketbol Ligi'nin 6. haftasında alınan sonuçlar, gelecek haftanın programı ve puan durumu şöyle:Efes Pilsen - Galatasaray Cafe Crown: 83-73Aliağa Petkim - Beşiktaş Cola Turka: 97-88Erdemirspor - Darüşşafaka Cooper Tires: 84-82Kepez Belediyesi - Antalya Büyükşehir Belediyesi: 85-83