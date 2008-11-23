Başkentten gol sesi çıkmadı

Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk etti. Son haftaların formda ekibi Fenerbahçe, mutlak üç puan parolasıyla çıktığı maçtan golsüz beraberlikle ayrılabildi:0-0Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Roberto Carlos, Uğur Boral ve Semih Şentürk sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, haftalardır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Alex, ilk 11'de sahaya çıktı.Sarı lacivertli konuk ekipte Roberto Carlos'un yerine Vederson, Uğur Boral'ın yerine de Emre Belözoğlu ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular oldu.Turkcell Süper Lig'de oynanan Ankaraspor-Galatasaray maçı golsüz sona erdi. Dış saha maçlarında kötü performans sergileye sarı kırmızılılar, Ankaraspor karşısında da aradığı 3 puana ulaşamadı. Ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada önemli bir avantajı ter çevirmiş oldu: 0-0Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Michael Skibbe, Lincoln ve Baros'un yokluğunda Volkan ve Ümit Karan'a forma verdi.Galatasaray'da, sarı kart cezalısı olan Baros ile sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ile Lincoln, Ankaraspor maçı kadrosuna alınmayarak İstanbul'da bırakıldı. Alman teknik adam bu iki futbolcunun yerine Volkan ve Ümit Karan'a görev verirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rahatsızlanan Arda ve Portekiz Milli Takımı kampından dün akşam dönen Meira da ilk 11'de yer aldı.