Başkentten gol çıkmadı

Ankaraspor ile Gençlerbirliği, Turkcell Süper Lig'in 22. haftasında golsüz berabere kaldı.
Turkcell Süper Lig'in 22. haftasında Ankaraspor ile Gençlerbirliği Yenikent ASAŞ Stadı'nda karşı karşıya geldi. Aybaba: Maçın hakkı beraberliktiKocaman gol yemedikleri için sevinçli
İki başkent ekibinin mücadelesinden gol sesi çıkmazken, puanlar paylaşıldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk Gençlerbirliği oldu. Kırmızı siyahlılar yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, Ankaraspor da rakip kalede etkili olamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda da iki takım gol yollarında başaralı olamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. ANKARASPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0 Stat:
Yenikent ASAŞ Hakemler:
Mustafa Kamil Abitoğlu, Süleyman Özay, İsmail Şencan Ankaraspor:
Evren, Erhan, Muhammed, Batak, Uğur, Caner, Theo, Adem, Bilal, Neca, Meye Gençlerbirliği:
Isailoviç, Hakan, İlhan, Koray, Momha, Burhan, Cem Can, Jedinak, Soner, Djite, Mustafa MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Hakan'ın sağ taraftan ortaladığı topa Cem Can'ın zayıf vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Evren kontrol etti.
27. dakikada Momha'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Gençlerbirliği futbolcuları topa dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
38. dakikada Momha'nın sol taraftan penaltı noktasına ortaladığı topa Djite bekletmeden vurdu. Ancak meşin yuvarlak kaleci Evren'de kaldı.
39. dakikada ceza sahası içindeki Cem Can'ın altı pasa gönderdiği topa Burhan vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.