Başkentten gol çıkmadı

Aybaba: Maçın hakkı beraberlikti

Kocaman gol yemedikleri için sevinçli

MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'in 22. haftasında Ankaraspor ile Gençlerbirliği Yenikent ASAŞ Stadı'nda karşı karşıya geldi.İki başkent ekibinin mücadelesinden gol sesi çıkmazken, puanlar paylaşıldı.Karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk Gençlerbirliği oldu. Kırmızı siyahlılar yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, Ankaraspor da rakip kalede etkili olamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.İkinci yarıda da iki takım gol yollarında başaralı olamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.Yenikent ASAŞMustafa Kamil Abitoğlu, Süleyman Özay, İsmail ŞencanEvren, Erhan, Muhammed, Batak, Uğur, Caner, Theo, Adem, Bilal, Neca, MeyeIsailoviç, Hakan, İlhan, Koray, Momha, Burhan, Cem Can, Jedinak, Soner, Djite, Mustafa6. dakikada Hakan'ın sağ taraftan ortaladığı topa Cem Can'ın zayıf vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Evren kontrol etti.27. dakikada Momha'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Gençlerbirliği futbolcuları topa dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.38. dakikada Momha'nın sol taraftan penaltı noktasına ortaladığı topa Djite bekletmeden vurdu. Ancak meşin yuvarlak kaleci Evren'de kaldı.39. dakikada ceza sahası içindeki Cem Can'ın altı pasa gönderdiği topa Burhan vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.