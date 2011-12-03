-Başkentten 3 puanla döndü ANKARA (A.A) - 03.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki maçta Gençlerbirliği, kendi evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi. 49. dakikada Gençlerbirliği ceza alanına sağ taraftan giren Eboue'nin sert şutunda topu kaleci Ramazan tokatlayarak uzaklaştırmak istedi. Melo, kısa düşen meşin yuvarlağı yakın mesafeden auta attı. 51. dakikada Selçuk'un kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Gökhan Zan'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlağı, kaleci Ramazan yatarak kontrol etti. 52. dakikada ceza alanı içinde Sercan'ın pres yaptığı kaleci Ramazan, rakibini çalımlamak isterken hata yaptı, ancak Sercan ayağı kayıp düştüğü için boşta kalan topa müdahale edemedi. 71. dakikada Sercan ile paslaşarak ceza alanına giren Eboue, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 80. dakikada Emre'nin sağ taraftan yaptığı ortada topa ceza alanında iyi yükselen Melo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta gitti. Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Adil Sinem xx, Volkan Narinç xx Gençlerbirliği: Ramazan x, Cem Can x, Kulusic xx, Aykut xx, Mehmet Sedef xx, Hurşut x (Dk. 85 Mununga ?), Soner x, Azofeifa xx (Dk. 77 Zec x), Oktay x (Dk. 68 Erdal x), Yasin x, Herve Tum x Galatasaray: Muslera xx, Eboue xxx, Servet xx, Gökhan Zan xx, Hakan x, Aydın x (Dk. 67 Ayhan x), Melo xx, Selçuk x, Riera x (Dk. 66 Emre x), Sercan x, Baros x (Dk. 89 Ceyhun ?) Gol: Dk 71 Eboue (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 16 Hurşut, Dk. 57 Soner, Dk. 63 Kulusic (Gençlerbirliği), Dk. 66 Aydın (Galatasaray)