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Başkentteki patlamanın şüphelisi kameraya yakalandı ANKARA (A.A)

11 Ağustos 2011 17:54

-Başkentteki patlamanın şüphelisi kameraya yakalandı ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Ankara'da, Eskişehir yolunda askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamayla ilgili olduğu ileri sürülen bir kişinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüsü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, 7 Haziran'da Eskişehir yolunda ODTÜ ormanının yola yakın kesiminde bir askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturması sürüyor. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkan polis, Eskişehir yolunun kenarına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili olduğu öne sürülen zanlıya ait görüntülere ulaştı. Görüntüler göre, zanlı, spor giyimli ve başında şapka ile bir alışveriş merkezini gezerken kameralara yansıyor. Burada alışveriş yaparken de kameralara takılan zanlının bir sırt çantası ile elinde bir çanta olduğu görülüyor. Görüntüleri inceleyen polis, kimliği henüz belirlenemeyen zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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