-BAŞKENT'TEKİ "MOBESE NOKTALARI" İNTERNETTE ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - Ankara'da ''hız ve kırmızı ışık ihlallerini tespit edecek kameraların yerleştirildiği yol ve kavşakların isimleri'', sistem daha devreye girmeden internet üzerindeki çeşitli siteler ve e-posta gruplarında yer almaya başladı. ''MOBESE'' olarak adlandırılan ''Kent Güvenlik Yönetimi'' sayesinde Başkent'teki 513 noktaya yerleştirilen yaklaşık 1400 kameranın test çalışmaları sürerken, sistem içerisindeki hız ve trafik ışığı ihlallerini anında tespit edecek olan kameraların bulunduğu yerlere ait bilgiler çeşitli internet sitelerinde yer almaya başladı. ''Ankara'daki kameralı (hız-ışık) kontrol noktaları'' başlığıyla yer alan listedeki bilgilerde, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle'deki kameraların bulunduğu güzergahlar en küçük ayrıntıya kadar isimlendirildi. Listenin son bölümünde ise ''Hız limiti 70 kilometre olup üstüne geçilmeyecektir'' uyarısı dikkati çekti. Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, internet sitelerinde kamera listelerinin yer almasını ''Demek ki sistem caydırıcılığını göstermeye başlamış'' şeklinde yorumladı.