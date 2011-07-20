-BAŞKENTTE YİNE KAVGA VAR ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Başkentte, zabıta memurları ile işportacılar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yüksel caddesinde seyyar satıcıların tezgah açmasına izin vermeyen ve önlem amaçlı olarak iki gündür bekleyişlerini sürdüren Çankaya Belediyesi'nden 100 kişilik zabıta ekibi olay yerinden ayrıldı. Zabıta ekipleri toplu halde dağılırken karşılaştıkları bir grup ile tartışma yaşandı. Ellerinde sopa olan grupla kısa süren tartışma daha sonra araya giren görevlilerin müdahalesi ile sona erdi.