-BAŞKENTTE YANGIN ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Ankara Dikmen'de 5 katlı bir binanın girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 17 kişi, ambulanslarda tedavi edildi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel Oruç Mahallesi 1. Cadde 984. Sokak'taki 5 katlı Pasinler Apartmanı'nın girişinde bulunan elektrik panosunda, kabloların kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan apartman sakinleri, balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın elektrik ve doğal gaz bağlantılarını kesti. Polis ekipleri de binanın etrafında güvenlik şeridi oluşturdu. Yangın, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveniyle balkon ve pencerelerden alınarak kurtarıldı. Hafif şekilde dumandan etkilenen 17 kişiye, olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilirken kanser hastası olduğu belirtilen 66 yaşındaki bir kadın ise tedbir amacıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü şahitleri, önce patlama sesleri duyduklarını ardından binanın girişinden alev ve duman yükseldiğini belirtti.