-Başkentte uyuşturucu operasyonu ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Ankara polisinin bir çiftlikte düzenlediği operasyonda, 204 kilogram esrar ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyetinden verilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce sokak satıcılarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı derinleştiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği, 5 ilde takip başlattı. Güneydoğu illerinden getirilen esrarın gece yarısından sonra Ankara-Konya yolu üzerindeki ve merkeze 90 kilometre uzaklıktaki bir çiftliğe gizlendiğini tespit eden Narkotik Suçlar Büro Amirliği, çete liderleri C.K. ile S.G'nin söz konusu yere gelmesinin ardından operasyon başlattı. Aynı gün, çete liderlerinin ev ve iş yerlerinin de aralarında bulunduğu Ankara'daki 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, ''suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, nakletmek, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak'' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Operasyonlarda, çiftlikteki samanlar arasına gizlenmiş 204 kilo 20 gram esrarın yanı sıra 245 gram eroin, 1 Kalaşnikof tüfek ile tüfeğe ait 3 adet şarjör ve 77 fişek, 2 tabanca ile tabancaya ait şarjörler ve 43 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bir terazi ve 1 gram plaka Afyon sakızı ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen esrarın, Ankara'da şu ana kadar teknik takiple yakalanan en yüksek miktar olduğunu ve zanlıların esrarın tamamını Ankara'da piyasaya sürmeyi amaçladığı bilgisine ulaştıklarını belirtti. Yetkililer, esrarın ele geçirildiği çiftliğin, uyuşturucu ticaretini kamufle etmek amacıyla kullanıldığını ve çete liderlerinin besicilik şirketleri olduğunu kaydetti.