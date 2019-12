Başkentte transfer günü

Ankaragücü'nün serbest kalan futbolcularından Cem Can, Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. Öte yandan Ankaragücü, Trabzonspor'un serbest bıraktığı Hasan Üçüncü ile 2 yıllığına anlaştı.





Gençlerbirliği, devre arası transferde, Ankaragücü'nden Cem Can'ı 2,5 yıllığına renklerine bağladı.



Bonservisi elinde bulunan Cem Can ile bugün yapılan görüşme sonrasında genç oyuncu ile başkent ekibi anlaşmaya vardı. Cem Can'ın kısa süre içinde Mersin'de kampta bulunan takıma katılması bekleniyor.



Orta sahada görev yapan Cem Can, Ankaragücü Kulübü'nden alacaklarını tahsil edemediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurmuş ve serbest kalmıştı.



Hasan Üçüncü Ankaragücü'nde



Ankaragücü, Trabzonspor'un serbest bıraktığı Hasan Üçüncü ile 2 yıllığına anlaştı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Trabzonsporlu Hasan Üçüncü'yü 2 yıllığına renklerine bağladı.



Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Hasan Üçüncü ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



Bu arada teknik direktör arayışlarını da sürdüren Ankaragücü, bugün de yardımcı antrenör Reha Erginer yönetiminde çalışırken, takımın başına getirilecek ismin büyük bir ölçüde Hakan Kutlu olacağı bildirildi.