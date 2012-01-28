T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkentte trafik kazaları: 11 yaralı ANKARA (A.A)

28 Ocak 2012 11:40

-Başkentte trafik kazaları: 11 yaralı ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Başkentte meydana gelen iki trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Çankaya Caddesi'ne giren ve ters yönde seyir halindeki 34 HE 7005 plakalı otomobil, Cumhurbaşkanlığı Köşkü nizamiyesi önünde karşısına çıkan 06 T 4468 plakalı taksiyle çarpıştı. Savrulan taksi daha sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, takside bulunan 5 kişi ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Öte yandan Gençlik Caddesi'nde, Anıtkabir'in Tandoğan girişi yakınında kaygan yolda kontrolden çıkan 06 T 6806 plakalı taksi, karşı yönden gelen 06 J 1122 plakalı dolmuşla çarpıştı. Kazada, takside bulunan biri çocuk 3 yolcu ile sürücü hafif şekilde yaralandı. Aynı yerde, bu kazadan daha önce bir ağaca çarpan ve kaza yerinde terk edilen 06 TJU 30 plakalı araç ise dikkati çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24