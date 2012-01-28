-Başkentte trafik kazaları: 11 yaralı ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Başkentte meydana gelen iki trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Çankaya Caddesi'ne giren ve ters yönde seyir halindeki 34 HE 7005 plakalı otomobil, Cumhurbaşkanlığı Köşkü nizamiyesi önünde karşısına çıkan 06 T 4468 plakalı taksiyle çarpıştı. Savrulan taksi daha sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, takside bulunan 5 kişi ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Öte yandan Gençlik Caddesi'nde, Anıtkabir'in Tandoğan girişi yakınında kaygan yolda kontrolden çıkan 06 T 6806 plakalı taksi, karşı yönden gelen 06 J 1122 plakalı dolmuşla çarpıştı. Kazada, takside bulunan biri çocuk 3 yolcu ile sürücü hafif şekilde yaralandı. Aynı yerde, bu kazadan daha önce bir ağaca çarpan ve kaza yerinde terk edilen 06 TJU 30 plakalı araç ise dikkati çekti.