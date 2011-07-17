-BAŞKENTTE TERÖRİST SALDIRI PROTESTO EDİLDİ ANKARA (A.A) - 17.07.2011 - Ankara'da farklı kesimlerden kalabalık bir grup, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu terörist saldırıyı, Anıtkabir'e yürüyerek protesto etti. Aralarında şehit yakınları ve gazilerin de bulunduğu kişiler, ellerinde Türk bayrakları ile Kızılay'daki Milli Müdafaa Caddesi'nde toplanarak, çeşitli pankartlar açıp, terör örgütü PKK ile elebaşı aleyhine sloganlar attı. Bazı futbol takımlarının taraftarları ile motosikletli bir grubun da destek verdiği vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı ile Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Gruptaki bir kişi, şehit olan 13 askerin isimlerini tek tek okundu, şehit askerlerin isimlerini duyan vatandaşlar da hep bir ağızdan ''Burada'' diye karşılık verdi. Vatandaşlar, daha sonra, ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Hepimiz askeriz PKK'ya yeteriz'', ''Kahrolsun PKK'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'', ''Mecliste PKK istemiyoruz'', ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Dişe diş kana kan intikam'' sloganları ve tekbirler eşliğinde, trafiğe kapatılan GMK Bulvarı'ndan Anıtkabir'e yürüdü. Gruba, çevredekiler ve esnaf da alkışlarla destek verdi. Anıtkabir'de İstiklal Marşı'nı okuyan ve şehitler için saygı duruşunda bulunanlar, burada da terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Şehitler için dua okuyan grup, daha sonra Anıtkabir'den ayrılarak dağıldı.