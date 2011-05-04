-BAŞKENTTE TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya mensup olduğu bildirilen 7 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatinde Ankara'nın çeşitli semtlerinde 8 eve baskın düzenledi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı çok sayıda CD ile doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 21 Mart Nevruz kutlamaları ile 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yapılan mitinglerde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtildi. Yetkililer, operasyon kapsamında iki kişinin daha arandığını bildirdi.