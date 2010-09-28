Başkentte süpriz görüşme heyecanı

T24

‘Sohbet havasında’



‘Hemen çalışmaya başlayalım’



İlk görev farklılığı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün sürpriz bir görüşme yapıldı. Bazı bakanlar ve CHP kurmaylarının da olduğu 10 dakikalık görüşmede Erdoğan, “Bir başörtü meselesini devamlı söylediniz. Hemen çalışmaya başlayalım” diye konuştu.Başka sorunları da dile getirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu ise, “Çözümü arzu ediyorum. Hemen komisyon kuralım” dedi. Sürpriz görüşme, komisyon konusunda kesin karar alınmadan sonlandı.Ancak, kulislerde, temasların alt düzeyde sürdürülerek, sürpriz adımlar atılabileceği konuşuluyor.TESK’in 18. Olağan Genel Kurulu, dün Rixos Otel’de yapıldı. Çok sayıda bakanın katıldığı genel kurula gelen Kılıçdaroğlu’na TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Sayın Başbakan, Divan Heyeti oluşuncaya kadar yan taraftaki odada dinleniyor, isterseniz siz de buyurun” dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler de odaya geçti.Daha sonra Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler yaklaşık 10 dakika sonra hep birlikte genel kurulun yapıldığı salona indi. Erdoğan ve bakanları ile Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının katıldığı sürpriz görüşme, referandum sürecinde yaşanan gerginlikler nedeniyle başkentte heyecan yarattı.Erdoğan, ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptınız, baş başa” sözleri üzerine, “Baş başa değil, tüm milletvekili arkadaşlarımız, bakan arkadaşlarımız birlikte görüştük sohbet havasında” dedi.Bir gazetecinin, “Referandum sert geçmişti yeni bir sayfa açıldı” sözleri üzerine Erdoğan, “Böyle bir şey yok, sıkıntı yok” dedi. “Yeni anayasa gündeme geldi mi?” yönündeki soruya Erdoğan, “Anayasayla ilgili olarak tabii ki görüştük de yani bugün dedik meydanlarda bir şeyi konuşuyorsun, söylüyorsun. Nedir? Bir başörtü meselesini devamlı dillendirdiniz, söylediniz. Ben de ne dedim? Bugünden tezi yok hemen adımı atalım. Hemen ekipleri kuralım, çalışmaya başlayalım’ yanıtını verdi. Erdoğan, bir gazetecinin, “türban” demesi üzerine, “başörtüsü” diye düzeltti.Otelden gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak ayrılan Kılıçdaroğlu, Milliyet’e, “Sonuçta benim söylediğim şu; oturur konuşuruz anayasa değişikliklerini. Ama komisyon kurulduğunda ilk görev başörtüsü olacak diye bir şey yok” dedi. Kulislere sızan bilgilere göre, görüşmede, şu diyaloglar yaşandı:Erdoğan: Meydanlarda bir şeyi konuşuyorsun, söylüyorsun. Nedir? Bir başörtü meselesini devamlı dillendirdiniz, söylediniz. Ben de ne dedim? Bugünden tezi yok hemen adımı atalım. Hemen ekipleri kuralım, çalışmaya başlayalım.Kılıçdaroğlu: Biz de bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Meydanlarda söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Ben sadece türban konusunu dile getirmedim ki dokunulmazlıkların kaldırılmasını, YÖK’ü dile getirdim, bakanların yargılanmasıyla ilgili anayasanın 100. maddesini dile getirdim. Bir Anayasa değişikliği konusunda oturur bir komisyon kurarız, Meclis’teki diğer partiler de katılır hep beraber bir çözüme ulaşırız.Erdoğan: Türban ayrı başörtüsü ayrı bir konu. Biz başörtüsü diyoruz, öncelikle başörtüsü konusunu oturalım çözelim. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da görüş alalım.Kılıçdaroğlu: Diyanet de anayasal bir kurumdur elbette, o da görüşülür. Laiklik ilkesi çerçevesinde görüşünü beyan eder, Diyanet’ten farklı bir görüş geleceğini sanmıyorum. Kılık kıyafet anayasa ile düzenlenmez. Söylediğim şu: Oturur konuşuruz anayasa değişikliklerini. Ama komisyon kurulduğunda ilk görev başörtüsü olacak diye bir şey yok.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa bir süre görüştüğü Anadolu Ajansı tarafından da dün saat 10.49’da abonelerine duyuruldu. Haberde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun, otelde kısa bir süre bir araya gelerek sohbet ettikleri belirtildi.Ancak AA, 12.03’te bu haberle ilgili düzeltme geçti. Düzeltmede Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve protokoldeki bazı üyelerin, TESK’in 18. Olağan Genel Kurulu’nda divanın oluşması sırasında, “bir süre odada beklediği” belirtildi. Başbakanlık yetkililerinin AA’yı aramaları üzerine bu düzeltmenin yapıldığı belirtildi. Ancak Erdoğan’ın otelden ayrılırken yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrulaması, AA’yı zor durumda bıraktı.