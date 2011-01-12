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BAŞKENTTE ŞÜPHELİ ÇUVAL PANİĞİ ANKARA (A.A)

12 Ocak 2011 19:32

-BAŞKENTTE ŞÜPHELİ ÇUVAL PANİĞİ ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Başkentte, Antalya'dan gönderilen bir çuvaldaki maddeden etkilenen kargo şirketi çalışanı 3 kişi ile bu kişilere müdahale eden 4 sağlık çalışanı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, bir kargo şirketinde çalışan Celal Şahiner, Reşat Özer ve Mesut Yılmaz, Antalya'dan gönderilen ve içinde seramik tozu olduğu iddia edilen bir çuvalı Çayyolu'nda Doktorlar Sitesi'ndeki adrese teslim ettikten sonra fenalaştı. Arkadaşları tarafından Yenimahalle Çayyolu 3 Nolu Aile Sağlık Merkezine getirilen 3 kişi tedavi altına alındı. Bu sırada sağlık merkezine polis, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kargo şirketi çalışanı 3 kişi ile bu kişilere müdahale eden sağlık çalışanlarını, tedbir amacıyla, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri de kargo şirketine ait minibüs ile sağlık merkezinde ilaçlama yaptı. Antalya'dan gönderilen çuval içindeki maddenin ne olduğunun belirlenmesi için Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezine götürüldü, sağlık merkezi geçici olarak kapatıldı.

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