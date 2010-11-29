-BAŞKENTTE SUALTI SPORLARI ATAĞI ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Ankara Kurt Yüzme İhtisas, Başkent Su Sporları ve ODTÜ SAS Spor Kulüpleri, ortaöğretim ve lise öğrencilerini sualtı sporlarıyla tanıştıracak bir projeyi hayata geçiriyor. Sualtı Sporları Federasyonu Ankara İl Temsilcisi ve milli takım antrenörü Zafer Yüksel, yaptığı açıklamada, özellikle serbest dalış, sualtı hokeyi ve sualtı ragbisinde Türkiye şampiyonlukları bulunan 3 Başkent kulübünün, bu alanda sporcu yetiştirmek üzere atağa geçtiğini söyledi. Sualtı Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Ankara İl Müdürlüğü il temsilciliğinin başlattığı ''Sualtında özgürlüğe hazır mısınız?'' projesini okullarda anlatıp, öğrencileri sualtı sporlarıyla tanıştırmak istediklerini belirten Yüksel, ''Ankara, önceki yıllarda sualtı sporlarında hep başarılı oldu. Denizimiz olmamasına karşın sporcu fabrikası şeklindeydik. Ancak üniversite çağına gelen bütün sporcularımızı diğer illere kaptırdık. Şimdi Ankara'da başlattığımız ortak çalışmayla yeniden sporcular yetiştireceğiz'' dedi. Projeyle ilgili okullara dağıtılmak üzere afişler ve broşürler hazırladıklarını ifade eden Zafer Yüksel, önümüzdeki günlerde pilot ilçe Çankaya'dan başlayarak, ortaöğretim ve liselerde, milli sporcular eşliğinde konferanslar düzenleyeceklerini dile getirdi. Yüksel, sualtı sporlarına başlama yaşının 14 olduğunu belirtirken, ''Yüzmeye başlayıp bırakan veya yüzmeyi bilen her çocuğun, fazla zaman ayırmadan yapabileceği, keyifli bir branş sualtı sporları. Hokey ve ragbi gibi takım sporları da çocukların çok hoşuna gidiyor. Tek başına yapılan bir spor olan yüzmeden soğuyan çok fazla çocuk var. Takımca, hep birlikte suyun altında mücadele etmek ise cezbedici'' diye konuştu. Zafer Yüksel, antrenmanların Anıttepe, ODTÜ ve Gazi Üniversitesi yüzme havuzlarında yapılacağını kaydetti.