Başkentte sessiz karşılaşma

T24 -

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara daha aldı.

Turkcell Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

İki takımın da hücumda etkisiz kaldığı maçta gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 1'er puanla haftayı noktaladı.

Deplasmanda oynamasına rağmen karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Konuk ekip Vederson, Deivid ve Bilica ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken, başkent ekibi de hücumda çoğalamadı ve ilk devre 0-0 tamamlandı.

İkinci yarının ilk bölümünde iki takım da kontrollü oyununu sürdürdü. Gençlerbirliği savunmasının kilidi çözmek için Semih, Özer'i oyuna alan sarı lacivertli ekip, istediği pozisyonları yakalayamadı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Gökhan Ünal'ın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparal auta çıktı.

Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremezken, maç da golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 49'ye yükseltirken, Gençlerbirliği de 32 puana çıktı.







GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - FENERBAHÇE: 0





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: M.Kamil Abitoğlu, Selçuk Kaya, Serkan Akarca

Gençlerbirliği: Serdar, Orhan, İlhan, Mahmut, Aykut, Cem Can, Tozo, Vranjes, Sandro, Harbuzi, Mustafa

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Baroni, Andre Santos, Deivid, Mehmet, Emre, Vederson, Gökhan Ünal

Sarı kartlar: Dk. 37 Aykut, Dk. 45 Orhan (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Gökhan Ünal, kendi çabasıyla getirdiği topu, penaltı noktası üzerindeki Mehmet'e aktardı. Bu futbolcu da sağdan bindirme yapan Deivid'i gördü. Brezilyalı oyuncunun sert vuruşunda top üstten dışarı gitti.

20. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan yaptığı ortada Gökhan Ünal'dan seken topla arka direkte buluşan Vederson'un kötü vuruşunda, meşin yuvarlak, farklı bir şekilde yandan auta çıktı.

22. dakikada Orhan'ın ters kafa vuruşuyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bilica, topa vurmakta gecikince, takımını mutlak bir golden etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.