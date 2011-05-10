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BAŞKENTTE SAHTE MOTOR YAĞI OPERASYONU  ANKARA (A.A)

10 Mayıs 2011 01:09

-BAŞKENTTE SAHTE MOTOR YAĞI OPERASYONU  ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli beldesinde 3 bin 259 adet sahte madeni motor yağı ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Temelli'de başka bir madeni yağ üretim şirketinin motor yağlarını taklit ettiğini belirlediği bir iş yerini takibe aldı.  Yapılan takip sonunda iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 250 mililitrelik plastik şişeler içerisinde başka bir marka motor yağı taklit edilerek üretilen 3 bin 259 adet sahte madeni motor yağını ele geçirdi.  Olayla ilgili işletme yetkilisi Z.A, gözaltına alındı.

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