Başkent'te pompalı tüfekle market soygunu kamerada

Ankara\'daki bir marketten pompalı tüfek ve tabancayla 1300 TL para çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahlı soygun marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, 22 Kasım 2018 tarihinde Altındağ ilçesindeki Selçukbey Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Akşam saatlerinde markete müşteri gibi gelen iki kişi, aldıkları ürünlerle kasaya geldi. Şüphelilerden Emre K. belinden tabanca, G.Ö. de pardösüsünün içinden çıkardığı pompalı tüfeği kasiyere doğrultarak yazar kasadaki paraları istedi. Silahları görünce korkuya kapılan kasiyer F.Ö. panikle kasayı açtı. Daha sonra kasada bulunan 1300 TL parayı alan iki kişi, koşarak marketten kaçtı. Kasiyer F.Ö. şüpheliler kaçtıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemede bulunan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adresini belirleyen polis ekipleri, evden kaçma ihtimallerine karşı kaldıkları bina önünde pusuya yatarak dışarı çıkmalarını bekledi. Şüpheli G.Ö. ve Emre K. akşam saatlerinde binadan çıktıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin markete girmesi

-Silahlı soygun anı

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-