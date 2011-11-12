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Başkentte polis memuru cinayeti ANKARA (A.A) 

12 Kasım 2011 19:23

-Başkentte polis memuru cinayeti ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Başkentte Altındağ'da görevli polis memuru, önce evinde eşini ve kayınvalidesini, daha sonra görev yaptığı birimdeki amirini tabancayla vurdu. Polis memurunun eşi ve amiri hayatını kaybederken, kayınvalidesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli Veli A, Karapürçek'teki evinde ismi henüz öğrenilemeyen eşi ve kayınvalidesini tabancayla vurdu. Daha sonra görevli olduğu Hasköy'deki Asayiş Büro Amirliğine gelen Veli A, şoförlüğünü yaptığı emniyet amiri Ali Sapan'ı vurdu. Olayın ardından evine dönen Veli A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hasköy'deki Asayiş Büro Amirliğine gelen İl Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Elim bir olay yaşadıklarını belirten Çatalkaya, büro amirliğinde görevli Veli A'nın evindeki bir takım sıkıntılarından dolayı eşini ve kayınvalidesini vurduğunu söyledi. Çatalkaya, daha sonra Veli A'nın asayiş büro amirliğinde şoförü olduğu amiri Ali Sapan'ı vurduğunu belirtti. Veli A'nın eşinin öldüğünü, kayınvalidesinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ifade eden Çatalkaya, Sapan'ın ise olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını kaydetti.

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