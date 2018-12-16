Başkent'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kazada D.S. (11), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Caddesi\'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen D.S. adlı kız çocuğuna, sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 TEH 63 plakalı otomobil çarptı. Yola savrularak yaralanan D.S.\'ye, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi müdahale etti. D.S., daha sonra ambulansla Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

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