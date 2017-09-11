Başkentte otobüs TIR'a çarptı: 3 ölü (3)

OTOBÜS KAZASINDA YARALI SAYISI 38

Gölbaşı\'nda sabah meydana gelen 3 ölümlü otobüs kazasında yaralı sayısı 38 olarak açıklandı. Şoförle birlikte toplam 41 kişinin bulunduğu otobüsün TIR\'a arkadan çarpması sonucu yaralanan 38 yolcu, ambulansarla kaldırıldıkları Ankara\'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılarda 2\'si Numune Hastanesi\'ne, 8\'i Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, 8\'i Atatürk, Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, 8\'i Gazi Üniversitesi Hastanesi\'ne, 7\'si Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi\'ne, 3\'ü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi\'ne, 1\'i ise Başkent Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1\'i ise kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.