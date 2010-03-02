Başkent'te otobüs bileti 90 kuruş

T24 - 8 Mart Pazartesi gününden itibaren otobüslerde tam bilet 90 kuruş, öğrenci 60 kuruşa indi. Minibüslerde kısa mesafe 90 kuruş, uzun mesafe ise 1 lira oldu.

Tüketici Hakları Derneği’nin 2004 ve 2008 yılında toplu taşıma ücretlerinde indirim amacıyla 9. İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın sonucu olarak Ankara’da ulaşım ücretleri 6 yıl öncesine döndü.

8 Mart Pazartesi gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan EGO ve özel halk otobüslerinde tam bilet 90 kuruş, öğrenci 60 kuruşa indi.

Minibüslerde ise kısa mesafe 90 kuruş, uzun mesafe ise 1 lira oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Bu durum belediye için bir kaostur. Bu işin içinde maddi anlamda çıkabilmemiz ve işin mantığını anlamak mümkün değildir” dedi.