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Başkent'te otobüs bileti 90 kuruş

8 Mart Pazartesi gününden itibaren otobüslerde tam bilet 90 kuruş, öğrenci 60 kuruşa indi.

02 Mart 2010 02:00

T24 - 8 Mart Pazartesi gününden itibaren otobüslerde tam bilet 90 kuruş, öğrenci 60 kuruşa indi. Minibüslerde kısa mesafe 90 kuruş, uzun mesafe ise 1 lira oldu.


Tüketici Hakları Derneği’nin 2004 ve 2008 yılında toplu taşıma ücretlerinde indirim amacıyla 9. İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın sonucu olarak Ankara’da ulaşım ücretleri 6 yıl öncesine döndü.


8 Mart Pazartesi gününden itibaren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan EGO ve özel halk otobüslerinde tam bilet 90 kuruş, öğrenci 60 kuruşa indi.


Minibüslerde ise kısa mesafe 90 kuruş, uzun mesafe ise 1 lira oldu.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Bu durum belediye için bir kaostur. Bu işin içinde maddi anlamda çıkabilmemiz ve işin mantığını anlamak mümkün değildir” dedi.

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