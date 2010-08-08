-BAŞKENTTE ORMAN YANGINI ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - Ankara'nın Mamak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Mahalle halkının da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, ekiplerin uzun süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangında, bazı vatandaşların ve itfaiyecilerin dumandan etkilendiği belirtildi.