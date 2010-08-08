T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAŞKENTTE ORMAN YANGINI ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2010 22:59

-BAŞKENTTE ORMAN YANGINI ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - Ankara'nın Mamak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Mahalle halkının da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, ekiplerin uzun süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangında, bazı vatandaşların ve itfaiyecilerin dumandan etkilendiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24