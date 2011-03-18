-BAŞKENTTE NEVRUZ ÖNLEMLERİ ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Başkentte 20 Mart Pazar günü düzenlenecek Nevruz Şenlikleri dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Valiliği, 20 Mart Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında ''Nevruz Şenliği'' adı altında açık hava toplantısı yapılmasını uygun gördü. Düzenlenecek mitingler nedeniyle Celal Bayar Bulvarı, Tandoğan varyantı ile Kurtuluş Kavşağı'nın zaman zaman, Ziya Gökalp Caddesi, Kurtuluş Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arası, Adnan Saygun Caddesi, Aksu Caddesi ve Libya Caddesi'nin de mitingler süresince araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.