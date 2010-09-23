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BAŞKENTTE MÜNİBÜS DEVRİLDİ: 10 YARALI ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 19:58

-BAŞKENTTE MÜNİBÜS DEVRİLDİ: 10 YARALI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Ankara'da bir minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 21 EY 041 plakalı minibüs, çevre yolu Pursaklar ayrımı yakınlarında, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, Mehmet Aydın, Ceylan Aydın, Havva Demir, Kazım Polat ve kızı Songül Polat, Fatma Orak ile kardeşi Recibe Orak ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar, Dışkapı, Numune ve Ankara hastanelerinde tedavi altına alındı.

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