-BAŞKENT'TE MOBESE SİSTEMİ ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, 825 kameranın bu ayın sonuna kadar sisteme bağlanacağını belirterek, ''Ankara'daki devlet anlayışımız hiç kimsenin özel yaşantısıyla bir ilgimizin olmadığıdır'' dedi. Vali Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ile Kent Güvenlik Sistem Merkezi'nde (MOBESE) incelemelerde bulundu. AA muhabirine açıklama yapan Yüksel, çağdaş güvenlik teorilerinde suçtan caydırmanın önemli olduğunu belirterek ''Ankara polisinin de faaliyetlerini suçluları caydırma esası üzerine oturtması gerekiyor. Gelişen şartlarda suçlular bütün teknolojiden yararlanıyor. Ankara polisi de bu şartları yerine getirmeli. Bu sistem doğru ve zamanında olan bir sistemdir'' dedi. MOBESE sisteminin Ankara'daki güvenlik hizmetlerini daha kaliteli hale getireceğini ifade eden Yüksel, şöyle devam etti. ''Ankara polisi belki suç işlenmesini önceden tespit edecektir ya da caydıracak. Hatta işlenmiş olan suçları takip edecek sonuçlandıracaktır. Bunun şahsa ve mala karşı işlenen suç yapılanmalarında önemli gerilemelere neden olacağını düşünüyorum. Bu ayın sonu itibariyle 825 kameranın tamamını sisteme bağlayacaklar. Yapılması gereken eylül ayının ortalarına doğru Ankara halkının hizmetine sunmak olmalıdır. Ankara halkının bizi de izliyor musun soruları oluyor. Ankara'daki devlet anlayışımız hiç kimsenin özel yaşantısıyla bir ilgimizin olmadığıdır. Biz sadece kanunların verdiği yetkiye dayanarak umuma açık yerleri tamamen izliyor ve suçun işlenmesine mani olabilecek çalışmaları yapıyoruz. Ankara halkının özel yaşamı Ankara polisinin ilgi alanı içerisinde bulunmamaktadır.'' MOBESE sisteminin trafik kurallarına da uyulmasına yardımcı olacağını belirten Vali Yüksel, sistemi Ankaralılara ceza kesmek için kurulmuş bir tuzak olarak görmenin yanlış olacağını kaydetti.