Başkent'te 'Maskeli Beşler' hırsızlık çetesine pitbulllu önlem

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) esnafının \'Maskeli Beşler\' olarak adlandırdığı hırsızlık çetesi sanayi esnafını çileden çıkartırken bir esnafın önlem olarak pitbull cinsi köpek alması dikkati çekti.

Başkent\'in Yenimahalle ilçesinde kurulu İvedik Organize Sanayisi Bölgesi son zamanlarda hırsızların hedefi haline geldi. Binlerce esnafın bulunduğu sanayi sitesindeki dükkanlara özellikle gece saatlerinde girerek hırsızlık olayı gerçekleştiren ‘Maskeli Beşler’ çetesine karşı esnaflar çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Esnafların \'Maskeli Beşler\' olarak adlandırdığı silahlı ve maskeli 5 kişi, hemen hemen her hafta çalıntı plaka araçla Organize Sanayi Bölgesi\'nde hırsızlık olayı gerçekleştiriyor.

\"GERÇEKTEN ZOR DURUMDAYIZ\"

Dükkanın kilidinin iki kez kırıldığını söyleyen esnaf Ali Rıza Tüfekçi, önlem alarak pitbuul cinsi köpek aldığını belirterek, \"Malzememizi dışarıda değil içeride bile güvence altına alamıyoruz. Adam istediği gibi levyesini kullanıyor, pompalı silahını eline alıyor çıkıyor geliyor. Buna çare bulmak lazım. Gerçekten zor durumdayız. Bu köpeği bile burada güvenlik olarak durduruyoruz ama köpeği bile etkisiz hale getiriyorlar. Bu köpek pitbuul. Ama onlara bile pitbuul yetmiyor\" dedi.

\"KİMSE CESARATE DİP MÜDAHALE EDEMİYOR\"

Sanayi esnaflarından Kerim Uruyürek’de, \'Maskeli Beşler\' adı verilen hırsızların son bir yıldır sanayide çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Burada 20 bin civarında esnaf var, herkes bıktı. Bunlar maskeli, eldivenli, ellerinde silahlar ile geliyorlar. Bizim güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin kaydı saat 22.00’de ve bu saatte dahi geliyorlar. Kapıyı iki levye ile açıyorlar. Daha sonra diğer kapıdaki iki kilidi kırıp içeri de yaklaşık 15 Bin TL tutarındaki bakır malzemeyi iki dakika içerisinde alıp götürüyorlar. Arkasından tabi güvenlik ekipleri geliyor ama yetişemiyorlar. Sokakta insanlar geçmesine rağmen kimse cesaret edip müdahale edemiyorlar. Adamlara öyle cesaret gelmiş ki, günlük 3-4 yere giriyorlar. Bunların özellikle yakalanıp cezalarının verilmesini istiyoruz\" diye konuştu.

Bir başka esnaf İbrahim Yalçın ise, \'Maskeli Beşler\' olarak adlandırılan hırsızlık çetesinin yaklaşık bir ay önce dükkanına girdiğine dikkati çekerek, \"Tabi canımızı sıktı. Bizden bundan sonra gerekli önlemleri aldık. Kilit sayısını ve sistemini arttırdık\" şeklinde konuştu. OSB esnafı, yetkililerden hırsızlık çetesinin yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

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