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BAŞKENTTE KORKUTAN YANGIN ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2011 11:46

-BAŞKENTTE KORKUTAN YANGIN ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Ankara'da Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde oto yedek parçaları ve hurdaların bulunduğu 3 katlı binada yangın çıktı. Yıldız Oto Sanayi Sitesi 1575. sokakta bulunan Oto Güven'e ait otomobil hurdaları ve yedek parçalarının bulunduğu 3 katlı binada saat 01.00'da yangın çıktı. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çok sayıda ekiple müdahale etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında, çok sayıda hurda otomobildeki LPG tanklarının patlaması nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yanan binanın çevresinde, çok sayıda LPG dönüşüm sisteminin olduğu iş yeri ve hurda malzemeler bulunuyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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