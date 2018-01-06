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Başkent'te kömür sobasından çıkan yangından 3 kişi hastanelik oldu

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA) ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairede, kömür sobasından çıkan yangında 6 aylık hamile bir kadın, 3 yaşındaki oğlu ve onlara yardım etmek isteyen Suriye uyruklu bir kişi dumand

06 Ocak 2018 17:35

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA) ANKARA\'nın Altındağ ilçesinde 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairede, kömür sobasından çıkan yangında 6 aylık hamile bir kadın, 3 yaşındaki oğlu ve onlara yardım etmek isteyen Suriye uyruklu bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Ulubey Mahallesi 873/3 Sokak\'taki 3 katlı binanın birinci katındaki dairede çıktı. Kömür sobasından çıktığı söylenen yangın sırasında, görgü tanıklarının ifadesine göre, 6 aylık hamile Yıldız Öztürk, 2 yaşlarındaki oğlu Eymen Öztürk\'ü de alarak balkona çıktı. Yangını fark eden çevredekiler Öztürk ve 2 yaşındaki oğlunun yardımına koştu. Annesi tarafından sarkıtılan çocuk aşağıdakiler tarafından alınırken, anne balkona uzatılan bir merdiven ile kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen anne ve oğlu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

YARDIM ETMEK İSTERKEN HASTANELİK OLDU
Bu sırada aynı binada oturan Suriye uyruklu bir kişi, içerde başka kişinin de olduğunu düşünerek daireye girdi. Ancak yoğun dumandan etkilenen bu kişide ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramamdan söndürüldü. 

(FOTOĞRAF) 

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