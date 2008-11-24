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Başkentte kömür filosu

Valilik kanalıyla Dikmen’de vatandaşlara 400 ton kömür dağıtıldı. Kömür almaya gelenler, "Bizi belediye aradı" dedi.

24 Kasım 2008 02:00

Valilik kanalıyla Dikmen’de vatandaşlara 400 ton kömür dağıtıldı. Kömür almaya gelenlerin bazıları, kendilerini Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin aradığını söyledi.

Ankara’nın Dikmen semti İlker Mahallesi’ndeki pazar yerine dün sabah saatlerinde kömür yüklü 18 TIR geldi ve toplam 400 ton kömür getirdi. Kömürler, Ankara Valiliği’ne yaptıkları başvuru karşılığında kendilerine verilen belgeleri gösteren yoksul vatandaşlara, hane başına 1.5 ton olmak üzere dağıtıldı.

‘Belediyeden aradılar’ iddiası

Kömür yardımını almak için gelen vatandaşlar, önce TIR’ların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha önce Ankara Valiliği Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurduklarını belirten vatandaşlar kömür yardımını, “Başbakanlık. Para ile satılmaz” yazılı torbalarda teslim aldı.
Buna karşın, kömür almak için başvuruda bulunmadıklarını söyleyen bazı vatandaşlar ise sabah evlerini, kendilerini Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlisi olarak tanıtan kişilerin aradığını ve “Birazdan kömür dağıtılacak. Nüfus kâğıtlarınızı alıp gelin” dediğini iddia etti. Vatandaşlar, kendilerinden, ekonomik durumlarını gösteren herhangi bir belge istenmediğini de anlattı.

TIR’lardan indirilen kömür torbaları, kamyonetlerle gecekondulara dağıtılırken, kömürünü alan bir vatandaş daha önce valiliğe başvurduğunu belirterek, “Herhalde ekonomik durumumuzu araştırmışlardır” dedi.

Düğünlerde davul çaldığını anlatan vatandaş, “Buralar CHP’liydi ama Melih Gökçek (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) bizimle daha çok ilgilendi” dedi. Yardımdan faydalanan bazı kadınlar da kömür kamyonlarının ardından “8 oyumuz var, hepsi de Melih Gökçek’e” diye seslendi.

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