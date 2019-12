Başkentte kazanan olmadı

Turkcell Süper Lig'de 25. haftanın gündüz oynanan tek maçında Ankara'da Gençlerbirliği ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı.





Ev sahibi Gençlerbirliği’nde Samet Aybaba, orta saha oyuncusu Cem Can’ı defansın sağında oynatırken, forvet hattında ise Mustafa Pektemek’i tek bırakarak maça başladı.



Denizlispor’da ise Mesut Bakkal, hücum hattında Angelov ve Roberts ile gol aradı.



Ev sahibi Gençlerbirliği, Denizlispor’a göre daha etkili görünürken, Denizlispor ise daha çok kontraataklarla gol bulmaya çalıştı.



İlk yarı sonunda iki takımda gol atmayı başaramayınca devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda da her iki takım beraberliği bozamadı ve maç başladığı gibi golsüz sona erdi.



Bu sonuçla her iki takım da puanlarını 29’a yükseltti.



GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - DENİZLİSPOR: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydunus, Tarık Ongun, Serhan Malkoç

Gençlerbirliği: Isailovic, Cem Can, İlhan Eker, Koray Avcı, Momha, Burhan Eşer (Dk. 75 Djite), Jedinak, Soner Aydoğdu, Bilal (Dk. 60 Kahe), Troisi, Mustafa Pektemek (Dk. 69 Mehmet Nas)

Denizlispor: Özden, Şener Aşkaroğlu, Fatih Yiğen, Burak Akyıldız, Çağlar Birinci, Bangaura, Braga, Emin Aladağ (Dk. 82 Zafer Çevik), Güray (Dk. 66 Musa Sinan), Angelov, Roberts (Dk. 65 Caner Celep)

Kırmızı kart: İlhan Eker (Karşılaşma sonrası-Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 4 Angelov, Dk. 25 Burak Akyıldız, Dk. 49 Braga, Dk. 72 Şener Aşkaroğlu(Denizlispor), Dk. 38 Momha, Dk. 90 İlhan Eker (Gençlerbirliği)



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Roberts'in ceza alanı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üsten auta gitti.



19. dakikada sol kanattan Bilal'in ceza alanına gönderdiği topu, Mustafa Pektemek'ten önce kaleci Özden kontrol etti.



24. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Troisi'nin dönerek attığı sert şutta kaleci Özden topu kontrol etti.



30. dakikada Cem Can'ın pasında topun gelişine Jedinak'ın ceza yayı çizgisi üzerinden yaptığı plase vuruşta kaleci Özden topu iki hamlede kontrol etti.



37. dakikada Şener Aşkaroğlu'nun uzaklaştırdığı topu ortasahada kapan Bongoura, topu ceza sahasına kadar sürdü. Bongoura topa vurmakta gecikince Gençlerbirliği defansı topu kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



İKİNCİ YARI



46. dakikada Mustafa Pektemek, Denizlispor ceza sahasında topu Jedinak'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.



72. dakikada Cem Can'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Tiroisi'nin vuruşunda top az farkla keli direğinin üstünden auta çıktı.



73. dakikada Denizlispor ceza sahası içinde yapılan paslaşmalarda en son topla buluşan İlhan Eker'in sert şutunda direkten dönen topu defans uzaklaştırdı.



77. dakikada Çağlar Birinci'nin kullandığı köşe vuruşundan ceza alanına gönderdiği topa Burak Akyıldız kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.



78. dakikada Momha'nın sol taraftan yaptığı ortaya ceza alanı içerisinde uygun durumdaki Mehmet Nas'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



Karşılaşma 0-0 berabere bitti.



Karşılaşma tamamlandıktan sonra hakeme itiraz eden Gençlerbirliği'nden İlhan Eker 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.