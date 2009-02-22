Başkentte kazanan Hacettepe

Turkcell Süper Lig'de 21. hafta maçında Hacettepe, son haftalarda düşüşe geçen Ankaraspor'u 3-1 mağlup ederek biraz olsun umutlarını yeşertti.



Turkcell Süper Lig'de iki Ankara takımın mücadelesinde Hacettepe, Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.



Geçen hafta Fenerbahçe'den 7 gol yiyen Hacettepe'de kalede uzun bir süreden sonra Recep Biler geçerken, Erdoğan Arıca defans hattında da Ümit Bozkurt ve Kulusic ikilisine yer verdi.



Hacettepe, Ankaraspor'a oranla ilk yarıda daha etkili görünürken, Ankaraspor'da ise hücum hattında Murat Tosun'un yalnız kaldığı görüldü.



15. dakikada Ankaraspor kalecisi Senecky, Hacettepeli Tambwe'ye tekme atınca kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve bu dakikadan sonra takımını 10 kişi bıraktı.



Bu pozisyonda hakem Tolga Özkalfa penaltı atışını gösterdi ve atışı kullanan Serkan Atak Hacettepe'yi 1-0 öne geçirdi.



ilk yarıda başka gol olmayınca devre Hacettepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Ankaraspor, beraberlik için rakip kalede daha önemli pozisyonlar üretmeye başladı.



Ankaraspor aradığı golü 58. dakikada Muhammed Hanefi ile buldu ve skora denge geldi.



Golü yedikten sonra maçı bırakmayan Hacettepe, 64. dakikada Lika ile tekrar öne geçti.



84. dakikada ikinci yarıda oyuna dahil olan Ümit Tütünci ile Hacettepe farkı ikiye çıkarmayı başardı.



Kalan dakikalarda her iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince maç 3-1 Hacettepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Hacettepe puanını 14'e çıkartırken, Ankaraspor da 33 puanda kalmış oldu.





HACETTEPE: 3 - ANKARASPOR: 1



Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Tolga Özkalfa, Erhan Sönmez, Serkan Gençerler



Hacettepe: Recep, Orhan Şam, Ümit Bozkurt, Kulusic, Murat Kalkan, Serkan Atak (Dk. 89 Arda), Lika, Olgay (Dk. 58 Kadir Bekmezci), Tozo, Zoko (Dk. 46 Ümit Tütünci), Tambwe



Ankaraspor: Senecky, Erhan Güven, Muhammed Hanefi, Batak, Uğur Demirkol, Özer, Adem Koçak, Theo Weeks (Dk. 78 Bilal), Mehmet Çakır, Neca (Dk. 17 Evren Özyiğit), Murat Tosun (Dk. 80 Meye)



Goller: Dk. 17 Serkan Atak (penaltıdan), Dk. 65 Lika, Dk. 82 Ümit Tütünci (Hacettepe), Dk. 58 Muhammed Hanefi (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Ümit Bozkurt, Dk. 56 Olgay, Dk. 60 Orhan Şam, Dk.77 Murat Kalkan (Hacettepe), Dk. 60 Özer (Ankaraspor)



Kırmızı kart: Dk. 15 Senecky (Ankaraspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın 5. dakikasında Zoko, ceza sahası çizgisinden topa sert vurdu. Ankaraspor kalecisi Senecky'den dönen top Lika'da kaldı. Lika'nın vuruşunda Senecky bu pozisyonda da meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.



15. dakikada kaleci Senecky'nin Tambwe'ye tekme atması sonucu hakem Tolga Özkalfa, yardımcısı Erhan Sönmez'in uyarısı ile Ankaraspor kalacisi Senecky'yi kırmızı kartla oyun dışında bırakırken, penaltı noktasını gösterdi.



17. dakikada penaltıyı kullanan Serkan Atak, Hacettepe'yi 1-0 öne geçirdi.



26. dakikada Özer'in ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta kaleci Recep Biler, yatarak topa sahip oldu.



35. dakikada Batak'ın orta sahadan geri pasında kaleci Evren Özyiğit'i geçen top, kale direğinin yanından auta gitti.



Kerşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 Hacettepe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.



İKİNCİ YARI



58. dakikada Özer'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, altı pas üzerinde iyi yükselen Muhammed Hanefi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1



65. dakikada Ankaraspor savunmasından seken topu ceza alanı sol çaprazından mükemmel bir vuruşla kaleye gönderen Lika takımını 2-1 öne geçirdi.



71. dakikada Özer'in ara pasıyla hareketlenen Murat Tosun, topu ceza alanı içinde müsait durumdaki Mehmet Çakır'a aktardı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Recep, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



82. dakikada Lika'nın soldan ortaladığı topu ceza alanı içindeki Ümit Tütünci, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-1



Karşılaşmayı Hacettepe 3-1 kazandı.

