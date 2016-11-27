Başkent'te kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftada karşı karşıya gelen Gençlerbirliği ile Trabzonspor sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve karşılıklı ataklara sahne olan yüksek tempolu maçta gol sesi çıkmadı.
Mücadelenin 28. dakikasında Uğur Çiftçi kırmızı kartla oyundışı kalırken bu dakikadan sonra baskılarını artıran Trabzonspor, aradığı golü bulamayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Gençlerbirliği puanını 15'e, Trabzonspor 12'ye yükseltti.