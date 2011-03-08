-BAŞKENTTE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar olurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı, kar kürüme ve yol tuzlaması yapan ekipler, kentin yüksek kesimlerinde ve ana arterlerde çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, 52 adet kar kürüme ve tuz atan araç (unimog), 19 adet önü bıçaklı ve tuz atan kamyon, 27 adet greyder, 35 adet kepçe, 21 adet loder, 19 adet dozer ve bin 103 kişilik personelle çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde trafiği olumsuz etkileyen kar yağışı sebebiyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yetkililer, Keçiören, Gölbaşı, Dikmen, Batıkent ve Çankaya'da yer yer trafiğin aksadığını, ancak kapalı yol bulunmadığını belirtti. Trafik ekipleri de ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının aralıklarla 10 Mart Perşembe gününe kadar süreceğini bildirdi.