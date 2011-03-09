-BAŞKENTTE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Başkentte önceki gün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan Ankaralılar yollarda biriken karlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşların özel otomobilleri yerine toplu taşım araçlarına yönelmesi otobüs, metro ve dolmuş duraklarında yoğunluğa neden oldu. Şehirde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, başta İstanbul, Konya, Samsun ve Eskişehir yolu olmak üzere birçok caddede vatandaşlar otomobillerini yol kenarlarına park ederek toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Trafikte yoğunluğun yaşandığı kentte, tekerlerine zincir takılan toplu taşıma araçlarının zaman zaman yolda kaldığı görüldü. Ara sokakların büyük bir bölümü ulaşıma kapanırken, yayalar da yürümekte zorlandı. Kar kürüme ve yol tuzlama çalışması yapan ekiplerle koordineli çalışan Emniyet güçleri, tuzlama ve kürüme çalışmalarında ekipleri yönlendiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta kentin yüksek kesimleri olmak üzere ana arterlerde karla mücadele çalışmalarının sürdürürken, ilçe belediyeler de ara sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor. Bu arada Cinnah Caddesi'nde kar kürüme çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir araçta gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kar yağışının gün içinde zaman zaman kuvvetlenerek devam edeceğini bildirdi.