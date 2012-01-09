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Başkentte kar yağışı 2 gün sürecek ANKARA (A.A) 

09 Ocak 2012 17:09

-Başkentte kar yağışı 2 gün sürecek ANKARA (A.A)  - 09.01.2012 - Ankara'da, kar yağışının önümüzdeki iki gün de devam edeceği, sıcaklıkların ise en düşük -2,  en yüksek 0 derece olacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bugün için sona erdi. Yetkililer, Ankara’da, yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının, Çarşamba günü de dahil olmak üzere aralıklarla devam edeceğini belirtti. Yarınki kar yağışının, şehrin yüksek kesimleri başta olmak üzere örtü bırakabileceği uyarısında bulunan yetkililer, bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin kar örtüsü ve buzlanmaya karşı dikkatli olmasını istedi. Ankara’da, bu gece en düşük sıcaklığın -2 derece,  yarın ise en yüksek sıcaklığın 0 derece olacağını belirten yetkililer, sıcaklıkların hafta sonuna kadar bu şekilde seyredeceğini kaydetti.

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