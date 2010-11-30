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BAŞKENTTE KAMYON YOLCU MİDİBÜSÜNE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI ANKARA (A.A)

30 Kasım 2010 18:49

-BAŞKENTTE KAMYON YOLCU MİDİBÜSÜNE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Ankara'da, kamyonun yolcu midibüsüne çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 KNV 64 plakalı kamyon, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı'nda, 06 BS 6595 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı trafiğe kapatıldı.

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