Başkentte kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da seyir halindeki kamyonun önünde ilerleyen TIR\'a arkadan çarpması sonrası meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 16.30 sıralarında Ankara-Kırıkkale karayolu üzeri Gökçeyurt Köyü yakınlarında meydana geldi. Kazım S. yönetimindeki 06 FF 1629 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Hüseyin K.\'nin kullandığı 06 KA 2849 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Kazım S. bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kazım S.\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazım S.\'nin cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Bu arada kaza dolayısıyla Ankara-Kırıkkale karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.



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