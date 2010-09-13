-BAŞKENTTE KAMERALAR İŞ BAŞINDA ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Ankara'ya kurulan ve ''MOBESE'' olarak adlandırılan ''Kent Güvenlik Yönetimi'' sayesinde 513 noktaya yerleştirilen 825 sisteme ait 1400 kamera, sabah saatlerinden itibaren tam kapasite hizmete girdi. Varlık Mahallesi'ndeki Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'ne kurulan sistem için yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu, ana güzergahlar, protokol geçiş noktaları ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler üstün özelliklere sahip kameralarla donatıldı. Alt yapısı Türk Telekom tarafından sağlanan ''Kent Güvenlik Yönetimi'' dahilinde, 513 noktaya yerleştirilen 825 sisteme yaklaşık 1400 kamera entegre edilirken, bu kameralardan 298'i 360 derece dönebilen hareketli kameralardan oluştu. Birbirinden farklı özelliklere sahip kameraların bir bölümü sürücülerin kırmızı ışık ve hız ihlallerini anında tespit etme özelliğine sahipken, kameraların bir bölümü de ''plaka tanıma'' özelliği ile kayıp, çalıntı veya aranan araçları belirleyerek, polis ekiplerini uyaracak. Bu arada hız ihlali yapan ya da kırmızı ışıkta geçen araçların sahiplerine merkezdeki görevli ekipler tarafından ceza makbuzu kesilmesi öngörülürken, cezalara itiraz edilmesi durumunda görülecek davalarda söz konusu ihlalle ilgili fotoğraf ve 12 saniyelik görüntü kayıtları ''delil'' olarak sunulacak. Öte yandan kişilerin hareketlerine karşı da duyarlı olan kameralar, bir yere bırakılan şüpheli paketler karşısında da alarm verecek. Hassas bölgelerde herhangi bir yere bırakılan çanta ve benzeri eşyalar karşısında kameralar, özel bir yazılım sayesinde ''şüpheli paket'' alarmı verecek. ''Full High Definition (HD)'' olarak adlandırılan yüksek çözünürlüklü kameralardan alınan görüntülerin değerlendirilmesi ve ilgili güvenlik birimlerinin yönlendirilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 300 polisin özel olarak eğitildiği bildirildi. Sistemin resmi açılışının 15 Eylül Çarşamba günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.