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Başkentte kaçakçılık operasyonu ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2011 17:20

-Başkentte kaçakçılık operasyonu ANKARA (A.A) - 23.08.201 - Ankara Emniyet Müdürlüğünün, cep telefonu, sigara ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda, 46 bin 270 paket kaçak sigara, 751 tarihi eser, 546 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi. Ankara Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir aydır sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Kaçak sigara satıcılarına yönelik operasyonda, doğu illerinden kamyonlarla Ankara'ya getirildiği tespit edilen 46 bin 270 kaçak sigara ele geçirildi.  Kaçak telefon satıcılarına yönelik yapılan operasyonda ise Çin malı 546 cep telefonuna el konuldu. Telefonların İstanbul'dan Türkiye'ye sokulduğu ve Ankara'da satışa çıkartılacağı öğrenildi. Düzenlenen operasyonlarda, Aksaray'daki tarihi bölgelerde çıkartılan ve Ankara'da gizlice satılmak istenen 751 adet değişik dönemlere ait sikke ve objeler de ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde basın mensuplarına gösterildi. Kaçak sigaralar ile cep telefonlarının piyasa değerinin 600 bin lira olduğunu belirten emniyet yetkilileri, tarihi eserlerin paha biçilemez olduğunu bildirdiler. Söz konusu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Korumu Kanunu'na muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi.

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