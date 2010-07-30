-BAŞKENTTE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda yurda kaçak yollarla sokulduğu bildirilen üç lüks otomobil ile çok miktarda sigara ve cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, gelen istihbaratları değerlendirerek Keçiören'de yurda kaçak sokulduğu belirlenen 3 lüks otomobili ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Mali polisin Ulus'ta bir iş yerine yaptığı baskında da gümrük kaçağı bin 200 karton sigara elde edildi. Polisin aynı semtte başka bir iş yerine yönelik operasyonunda ise 120 bin sigara filtresi, 2 bin sigara sarma makinesi ile 500 adet cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarıyla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı.