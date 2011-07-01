-BAŞKENTTE KAÇAK SİGARA OPERASYONU ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Ankara'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 63 bin 516 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayda ilgili bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ayaş ilçesinde trafik kontrolü yapan jandarma ekipleri, İstanbul plakalı bir minibüsün sürücüsünün davranışlarında şüphelendi. Minibüsü takip eden Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-İstanbul TEM Otoyolu'nda bir benzinlikte minibüste inceleme yaptı. Güvenlik güçleri, aracın kasa kısmında yaptığı aramada, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan 63 bin 516 paket bandrolsüz sigara buldu. Kaçak sigaralara el konulurken, araç sürücüsü M.K ''5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet'' suçundan gözaltına alındı.