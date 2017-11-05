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Başkentte inşaata göçük: 5 yaralı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi'nde yapımı süren bir inşaatta, beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte biri ağır 5 işçi yaralandı

05 Kasım 2017 02:06

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Yenimahalle İlçesi\'nde yapımı süren bir inşaatta, beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte biri ağır 5 işçi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle İlçesi Turgut Özal Mahallesi 2154 Sokak üzerinde yaşandı. Yapımı süren inşaatın 1\'inci katının tablasına beton atıldığı sırada göçük yaşandı. Bu sırada çalışan işçilerden 5\'i göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonrası göçük altında kalan 5 işçi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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