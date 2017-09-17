Başkentte IKBY'nin 'bağımsızlık referandumu' protesto edildi

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ALPEREN Ocakları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) 25 Eylül\'de yapacağı \'bağımsızlık referandumu\'nu protesto etti.

Alperen Ocakları, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı\'nda, Kerkük\'te yapılacak referandumu protesto etmek için miting düzenledi. Mitinge katılan ocak üyeleri, \'Telafer-Kerkük namustur, vatandır\' pankartı taşıdı. \'Kerkük Mitingi\'nin yapılacağı alanda dev Türk bayrağı açan katılımcılar, daha sonra tekbir getirerek, \'Kerkük bizimdir, bizim kalacak\' sloganları attı.

Irak Türkleri Derneği Ankara Şube Başkanı Abbas Türkmen, mitingdeki konuşmasında, \"Türk Silahlı Kuvvetleri himayesinde defalarca ölümden kurtulanlar bugün para ve mevki sahibi oldu ve sadece Türkiye değil, İsrail hariç bütün dünyaya meydan okur hale geldiler. Bugün Kuzey Irak\'ta ilan edilmek istenen bu bağımsız devlet sadece belli kimselerin uydurduğu ve uygulamaya koyduğu bir devlet kurma planından ibaret değildir. Bugün karşımıza çıkan bu girişim aslında Türkiye dahil bütün orta doğuyu bölüp parçalama girişiminin bir başlangıcıdır\" dedi.

Türkmen\'in konuşmasından sonra kürsüye çıkan Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ise şunları söyledi:

\"Barzani Kerkük üzerinde hayaller kurmaya ve Kerkük\'ü emperyalist odaklarca oluşturulmuş terör koridoruna dahil etmeye çalışmaktadır. Bir damla petrolü oluk oluk akacak insan kanından daha değerli gören emperyalist odaklar ve onların Türk yurdundaki maşaları, bu sözde bağımsızlık referandumu ile yeni bir terör devletinin temellerini atmaya ve Türkmen kardeşlerimiz başta olmak üzere Irak\'ta yaşayan halkın tamamına ait olan petrol rezervlerinin üzerine oturmaya çalışmaktadır. Her kim Ay yıldızlı gök bayrağımızı Kerkük semalarından indirip kendi paçavrasını asmaya kalkarsa karşısında Alperenleri ve Aziz Türk milletini bulacaktır\"