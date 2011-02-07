-BAŞKENTTE HALK EKMEĞE ZAM ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından satışa sunulan tüm ekmek çeşitlerine 10 kuruş zam yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen tüm ekmek çeşitlerine 10 kuruş zam yapılması kararı alındı. Buna göre, 40 kuruştan satılan 300 gramlık normal ekmek ile kepekli ve köy ekmeklerinin fiyatı 50 kuruşa yükseldi. Bu arada Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen simit ve poğaçaların fiyatı da 50 kuruş olurken, 800 gramlık halk somun ekmeği de 1,60 liradan satılmaya başlandı. Ankara Halk Ekmek Fabrikası yetkilileri, Fırıncılar Odası tarafından 2008 yılında alınan kararla 300 gramlık ekmeğin tavan fiyatının 80 kuruş olarak belirlendiğini hatırlatarak, ekmek fiyatlarının hala bu rakamın altında olduğuna dikkat çekti. Uzun süreden beri ekmeğe zam yapılmadığını ifade eden yetkililer, fırınlarda satılan 300 gramlık ekmeğin 60 ile 70 kuruş arasında satışa sunulduğunu vurgulayarak, ''Fiyat değişikliğini zam şeklinde değerlendirmek yanlış olur. Çünkü biz hala 2008'deki fiyatların altında satış yapıyoruz'' görüşününü bildirdi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ekmek çeşitlerinin eski ve yeni fiyatları şöyle: /* ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI EKMEK SATIŞ FİYATLARI CİNSİ GRAMAJI ESKİ FİYATI YENİ FİYATI NORMAL EKMEK 300 gr 40 Kr 50 Kr KEPEKLİ EKMEK 300 gr 40 Kr 50 Kr KÖY EKMEĞİ 300 gr 40 Kr 50 Kr TUZSUZ EKMEK 300 gr 40 Kr 50 Kr ÇEŞNİBAHAR (BAHARATLI) 250 gr 40 Kr 50 Kr CABATA (ZEYTİNYAĞLI) 200 gr 50 Kr 60 Kr FINDIKLI EKMEK 200 gr 60 Kr 70 Kr RUŞEYMLİ EKMEK 200 gr 25 Kr 35 Kr KALSİYUMLU EKMEK 250 gr 40 Kr 50 Kr HALK SOMUN 800 gr 1,50 TL 1,60 TL SİMİT 80 gr 40 Kr 50 Kr POĞAÇA 80 gr 40 Kr 50 Kr TIBBİ EKMEK 500 gr 90 Kr 1 TL GALETA - ÇORBALIK 250 gr 50 Kr 60 Kr GALETA UNU 1000 gr 65 Kr 75 Kr */