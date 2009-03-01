Başkentte gülen Ankaragücü







Turkcell Süper Lig'de iki Ankara takımının maçında Ankaragücü, Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti.



Ankaragücü'nde Hakan Kutlu defans hattını stoper ağırlıklı kurarken, hücumda Jaba ve De Nigris ile gol aradı.



Hacettepe'de ise Erdoğan Arıca, forvette Ümit Tütünci ile Patiyo ile gol pozisyonu üretmeye çalıştı.



İlk yarıda Ankaragücü, Hacettepe'ye oranla daha üstün bir oyun ortaya koyarken beklenen gol gelmeyince devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda Ankaragücü beklediği golü 72. dakikada De Nigris ile buldu.



Hacettepe golü yedikten sonra rakip kalede pozisyonlar bulmasına rağmen bunlardan faydalanamayınca 1-0 mağlup olmaktan kurtulumadı.



Bu sonuçla Ankaragücü puanını 24'e yükseltirken, Hacettepe ise bu mağlubiyetle ligin dibine iyice demir attı ve 14 puanda kaldı.



ANKARAGÜCÜ: 1 - HACETTEPE: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Deniz Çoban, Ömer Faruk Yeşil, Emin Yıldırım

Ankaragücü: Serkan, Dos Santos, Özgür Bayer (Dk. 46 Elyasa), Burak, Bouzid, İlkem (Dk. 67 Ceyhun), Barbaros Barut, Semavi, Murat Duruer, Jaba, De Nigris (Dk. 83 Metin Akan)

Hacettepe: Recep Biler, Orhan Şam, Ümit Bozkurt, Kulusic, Murat Kalkan, Serkan Atak (Dk. 65 Kadir Bekmezci), Tozo, Olgay, Lika (Dk. 78 Zoko), Ümit Tütüncü, Patiyo (Dk. 65 İbrahim Şahin)

Gol: Dk. 72 De Nigris (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 30 Barbaros (Ankaragücü), Dk. 79 Olgay (Hacettepe)



MAÇTAN DAKİKALAR



19. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Bouzid'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



28. dakikada Bouzid'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Semavi, Jaba'ya pas vermek isteyince kaleci Recep meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI



68. dakikada De Nigris'in indirdiği topa ceza alanı içinde uygun durumda bulunan Jaba kötü vurunca, kaleci Recep Biler meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.



69. dakikada De Nigris'in ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta, kaleci Recep Biler topu iki hamlede kontrol etti.



71. dakikada Kulusic'in hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Jaba, vurmakta gecikince Recep tehlikeyi önledi.



72. dakikada Elyasa'nın sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen De Nigris'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



Karşılaşma, Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.